Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Один из членов экипажа танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение во время шторма в Керченском проливе, погиб и ещё 13 были эвакуированы. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

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«С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что один из моряков погиб в результате бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря стало известно, что танкер «Волгонефть» с 4 т мазута потерпел крушение в Керченском проливе. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега.

Позднее стало известно, что ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута на борту получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Пресс-служба Росморречфлота 15 декабря сообщила, что на получивших повреждения из-за шторма в Чёрном море танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» находятся 29 человек. Отмечалось, что в настоящее время ведётся спасательная операция.

Позднее в этот же день СК России возбудил два уголовных дела по факту крушения в Керченском проливе танкеров. Дело возбудили в связи с признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.