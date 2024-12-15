Москва, 15 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Спасатели из-за непогоды приостановили эвакуацию экипажа с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

Виталий Аньков/РИА Новости

«На судне есть всё необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Танкер после крушения дрейфовал и сел на мель возле порта Тамань в Чёрном море. Экипаж судна 14 человек.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе также во время шторма получил повреждения танкер «Волгонефть-212». У него волнами отломало носовую часть. С судна спасли 13 человек, один член экипажа погиб.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову организовать рабочую группу, отвечающую за спасение попавших в бедствие моряков и ликвидацию последствий, если из танкеров будет утечка нефтепродуктов.

В связи с крушениями танкеров были возбуждены уголовные дела. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования. Потерпевшим крушение судам более 50 лет.