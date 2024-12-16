Керчь, Крым, 16 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков поручил нарастить группировку спасателей в районе Керченского пролива, где потерпели крушение российские танкеры. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

МЧС России/ТАСС

«По поручению министра, на место прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, ЮРПСО МЧС России, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего 140 спасателей и 24 единицы техники», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в районе посёлка Волна была возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть-239», в результате чего были спасены пять человек. Согласно публикации, на месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть-212» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб, а остальных 13 человек, находившихся на судне, эвакуировали.

Кроме того, ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову организовать рабочую группу, отвечающую за спасение попавших в бедствие моряков.

Также в связи с этими крушениями возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования.