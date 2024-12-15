Москва, 15 декабря, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Следующая дата, когда оппозиция Грузии соберётся и изобразит решительный бой, — это 29 декабря, день инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили, когда действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет покинуть президентский дворец. Об этом заявил в беседе с ИА Регнум в воскресенье, 15 декабря, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Саломе Зурабишвили

«Конечно, оппозиция на это рассчитывает, потому что они соберут сторонников, которые заявят, что не дадут поменять президента. Также она рассчитывает на медийную картинку, что пожилую женщину полиция будет выводить из административного здания», — сообщил политолог.

Сейчас для правящей партии «Грузинская мечта» важно перевести все протесты в «рутинный», вялотекущий режим. Люди будут митинговать сначала неделю, потом две недели, но рано или поздно большинству протестующих это надоест, указал Силаев.

«В Грузии почти не прекращается политический кризис с 2020 года, и митинги там происходят постоянно. При этом правящей партии «Грузинская мечта» удалось предотвратить насилие на митингах. И в последние дни они проходят уже без драк с полицией, без попыток поджога парламента и захвата административных зданий, и это важно», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА Регнум 15 декабря, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что действующая президент Грузии готовит громкую политическую провокацию.

Накануне, 14 декабря, Кавелашвили избрали новым президентом Грузии. Пресс-спикер Центризбиркома (ЦИК) страны Натия Иоселиани заявила, что президентские выборы в республике признаны состоявшимися, потому что в них приняли участие более половины выборщиков.

Позднее в этот же день Зурабишвили заявила, что продолжает свою работу и поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани протестующих. По её утверждению, выборов нового президента не было.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 14 декабря заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря. Он отметил, что действующая президент Грузии последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам страны.

Накануне Зурабишвили заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, после истечения её полномочий. 30 ноября она также отмечала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока.