Тбилиси, 14 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Выборы в Грузии признаны состоявшимися, так как в них уже поучаствовали более половины выборщиков. Об этом 14 декабря сообщила на брифинге пресс-спикер Центризбиркома (ЦИК) страны Натия Иоселиани.

Давид Мдзинаришвили / ТАСС

«К половине двенадцатого (10:30 мск. — Прим. ред.) в процессе голосования уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», — сказала Иоселиани.

Заседание коллегии выборщиков из 300 депутатов разных уровней началось в 8:00 мск. Впервые в истории в стране президента избирают не граждане, а специальное собрание. Рассматривается всего одна кандидатура — экс-депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». В коллегии значатся 211 представителей данной политической силы.

Чтобы выборы состоялись, на них должно присутствовать большинство членов коллегии — 151 человек. Для избрания президента его кандидатура должна набрать 200 голосов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в период проведения выборов действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла возле здания парламента в Тбилиси. Она не стала делать никаких заявлений, ответив на вопросы представителей СМИ, что «идёт на работу». Она направилась в президентский дворец Орбелиани.

Накануне генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед жителями республики за выдвижение возглавляемой им политической силой Зурабишвили на пост президента в 2018 году. По его словам, действующая глава республики «с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам».

Ранее в этот же день Зурабишвили вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда её полномочия на посту главы республики закончатся. Политик уточнила, что никуда не уйдёт.