Тбилиси, 14 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после прошедших в стране выборов нового главы государства заявила, что продолжает свою работу.

Александр Патрин/ТАСС

«Никто никого не выбирал… Ничего не произошло. Я продолжаю свою работу», — процитировал её 14 декабря телеканал Mtavari.

Она поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани и подчеркнула, что продолжит «до конца защищать граждан и будущее страны».

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса депутатов парламента из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.

В тот же день премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря. По его словам, Зурабишвили последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии. Грузинский премьер назвал печальным явлением действия лидера, противостоящие интересам государства.

Накануне действующий президент страны вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.