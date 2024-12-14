Тбилиси, 14 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Новым президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. Подсчёт бюллетеней членами грузинского Центризбиркома (ЦИК) и объявление результатов транслировались 14 декабря в прямом эфире на сайте парламента республики.

@MikheilKavelashviliOfficial Михаил Кавелашвили

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» набрал 200 голосов, которые необходимы для избрания на пост.

По словам представителей ЦИК страны, было получено 225 бюллетеней, один из которых признали недействительным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 декабря пресс-спикер Центризбиркома (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани заявила, что президентские выборы в республике признаны состоявшимися, потому что в них приняли участие более половины выборщиков.

Заседание коллегии выборщиков из 300 депутатов разных уровней началось в 8:00 мск, и в ходе него впервые в истории в истории республики главу государства выбирали не граждане, а специальное собрание. Этот пост претендовал один кандидат — экс-депутат и бывший футболист Кавелашвили, которого выдвинула «Грузинская мечта». В коллегии значатся 211 представителей этой политической силы.

В период проведения этих выборов 14 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла возле здания парламента в Тбилиси. Она не сделала никаких заявлений, ответив на вопросы представителей СМИ, что «идёт на работу».

Зурабишвили накануне вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда её полномочия на посту главы республики закончатся. Политик уточнила, что никуда не собирается уходить.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе 13 декабря извинился перед жителями республики за выдвижение возглавляемой им политической силой Зурабишвили на пост президента в 2018 году. Он отметил, что действующий президент страны «с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам».