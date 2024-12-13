Зурабишвили вновь заявила об отказе покидать президентский дворец
Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец по истечении полномочий
Тбилиси, 13 декабря, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать президентский дворец 29 декабря, когда истечёт срок её полномочий.
«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — заявила она в ходе телеобращения.
Как передавало ИА Регнум, 12 декабря источник сообщил, что Зурабишвили намерена сорвать выборы президента, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку.
28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией.
30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.
Парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.