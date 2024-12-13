Тбилиси, 13 декабря, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать президентский дворец 29 декабря, когда истечёт срок её полномочий.

Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — заявила она в ходе телеобращения.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря источник сообщил, что Зурабишвили намерена сорвать выборы президента, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку.

28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.

Парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.