Москва, 15 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Отказывающаяся признать результаты выборов и оставить занимаемый пост после истечения её полномочий действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию. Об этом 15 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Стрингер/РИА Новости Саломе Зурабишвили

По словам сенатора, Зурабишвили очень не хочет оказаться на «помойке истории» и при этом преследует определённую политическую цель.

Пушков отметил, что действующая президент республики осознаёт, что грузинские власти не могут допустить двоевластия и сосуществования двух глав государства — Зурабишвили, полномочия которой закончатся 29 декабря, и избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили.

«Она надеется, что попытки властей снять её с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Кавелашвили избрали новым президентом Грузии. Пресс-спикер Центризбиркома (ЦИК) страны Натия Иоселиани заявила, что президентские выборы в республике признаны состоявшимися, потому что в них приняли участие более половины выборщиков.

Позднее в этот же день Зурабишвили заявила, что продолжает свою работу и поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани протестующих. По её утверждению, выборов нового президента не было.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 14декабря заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря. Он отметил, что действующая президент Грузии последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам страны.

Накануне Зурабишвили заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, после истечения её полномочий. 30 ноября она также отмечала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока.