Тбилиси, 14 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Саломе Зурабишвили

«Президент не смогла многого испортить в нашей стране. 29 декабря окончательно истекает срок её полномочий, и, конечно, ей придётся выйти на пенсию», — сказал премьер-министр 14 декабря в интервью телеканалу Real TV.

По его словам, Зурабишвили последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии. Он назвал печальным явлением действия лидера, противостоящие интересам государства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря новым президентом Грузии был избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Для избрания было необходимо набрать 200 голосов. Он получил 224 голоса из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали. Глава Центризбиркома (ЦИК) республики Георгий Каландаришвили отметил, что первые непрямые выборы президента Грузии прошли без помех.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили утром декабря демонстративно прошла возле здания парламента в Тбилиси, где в этот момент шли выборы. Она не стала делать никаких заявлений, отметив, что «идёт на работу».

Накануне действующий президент страны снова заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту. Она добавила, что никуда не будет уходить.