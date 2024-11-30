Тбилиси, 30 ноября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока мандата.

Global Look Press/IMAGO/Martin Pedaja

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», — сказала она в телеобращении.

По её словам, её мандат продолжится, пока не будет легитимно избранного парламента.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.

В Грузии впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Срок полномочий — пять лет. Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок.

28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией. Она также безрезультатно попыталась говорить с полицейскими.

В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».