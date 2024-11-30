Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия после истечения срока
Тбилиси, 30 ноября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока мандата.
«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», — сказала она в телеобращении.
По её словам, её мандат продолжится, пока не будет легитимно избранного парламента.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.
В Грузии впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Срок полномочий — пять лет. Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок.
28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией. Она также безрезультатно попыталась говорить с полицейскими.
В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.
В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».