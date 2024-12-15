Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Капитан танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, в ходе переговоров сообщил диспетчеру, что у судна повреждён корпус. Запись разговора опубликовала 15 декабря газета «Известия».

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«Поломало корпус судна», — проинформировал капитан.

Диспетчер велел ему собирать экипаж и готовиться к эвакуации с судна. Капитан сообщил, что люди в спасжилетах, задняя часть судна будет оставаться на плаву. Он добавил, что нет возможности спустить водоводы. В ответ диспетчер заявил, что в ближайшее время для спасения к судну подойдёт буксир «Меркурий».

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть-212» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Позднее ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения. Судно, на борту которого находилось 14 человек, село на мель возле порта Тамань, в 80 м от берега. Спасатели из-за непогоды приостановили эвакуацию экипажа. На судне есть всё необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

Следователи по факту инцидентов возбудили два уголовных дела, одно из которых после гибели человека переквалифицировали на более тяжкий состав. Его будут рассматривать по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовные дела и поручил доложить о ходе расследования в центральный аппарат.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову организовать рабочую группу, отвечающую за спасение попавших в бедствие моряков и ликвидацию последствий, если из танкеров будет утечка нефтепродуктов.