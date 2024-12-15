Симферополь, 15 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В связи с гибелью члена экипажа танкера «Волгонефть 212» одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом 15 декабря сообщило управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа «Волгонефть 212» одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Кроме того, ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани.