Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Ещё один танкер «Волгонефть-239», перевозящий 4 т мазута, получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщили в оперативных службах.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Повреждения получило еще одно судно в этом же районе — танкер «Волгонефть-239». На его борту 14 человек», — процитировало ТАСС источник.

Утверждается, что данное судно дрейфует в сторону Тамани.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря первым сигнал о помощи подал перевозивший более 4 тонн мазута танкер «Волгонефть-212». На его борту 13 человек. Информация о пострадавших пока не поступала. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега.

МЧС направило на помощь вертолёт Ми-8. Также из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.