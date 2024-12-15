Москва, 15 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации спасательной операции в Керченском проливе, где потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом 15 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Глава государства заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым», — отметил Песков.

По его словам, группа будет отвечать за организацию спасательных работ, а также меры по ликвидации последствий разлива топлива.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть-212» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Кроме того, ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 15 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Следователи по факту инцидентов возбудили два уголовных дела, одно из которых после гибели человека переквалифицировали на более тяжкий состав. Его будут рассматривать по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).