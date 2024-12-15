* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Откровенной ложью является публикация немецкого издания Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа за его призывы к миру на Украине. Об этом 15 декабря говорится в заявлении МИД России.

Владимир Гердо/ТАСС Мария Захарова

Отмечается, что Deutsche Welle открыто врёт, поскольку Мария Захарова раскритиковала не «призывы посла Ламбсдорфа к миру», а участие ФРГ в организации госпереворота на Украине в 2014 году, поставки Берлином летальных вооружений киевскому режиму, отказ Владимира Зеленского от рождественского перемирия и обмена военнопленными, прямую ответственность Запада за блокировку переговорного трека и гибель людей.

«Достаточно просто сравнить тезисы, озвученные Марией Захаровой, и фальшивку Deutsche Welle, чтобы понять, что такое эталонный немецкий фейк», — отметил МИД в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В дипведомстве подчеркнули, что Deutsche Welle попыталось свалить «с больной головы на здоровую», переложив на МИД России ответственность за системные провалы Берлина на внешнеполитическом направлении и участие ФРГ в разжигании и пролонгации конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Захарова прокомментировала выступление Ламбсдорфа на рождественском концерте, где он заявил о важности «послать знак мира» по случаю христианского праздника. Дипломат заявила, что немецкому послу в первую очередь следует обратиться к руководству своей страны, а потом — к Евросоюзу и НАТО, поддерживающим киевский режим и погрязшим в агрессивной риторике.

Захарова напомнила Ламбсдорфу, что ФРГ стала одной из сил, участвующих в конфликте, так как поддержала свержение законной власти на Украине и поставляет стране вооружения. Кроме того, Зеленский отказался от рождественского перемирия и даже от обмена пленных. И переговоры о мире заблокировал Киев под давлением Великобритании и США.

При этом Ламбсдорф сам ещё недавно не поддерживал начало мирных переговоров России и Украины. В ноябре он заявил, что время для этого ещё не настало. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря опубликовал обращение к российскому лидеру, в котором подчеркнул, что Германия намерена помогать Украине столько, сколько потребуется.