Москва, 15 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Послу Германии в России Александру Ламбсдорфу, призывающему к миру на Украине, в первую очередь следует обратиться к руководству ФРГ, а потом — к Евросоюзу и НАТО, поддерживающим киевский режим и погрязшим в агрессивной риторике. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Российский дипломат прокомментировала выступление немецкого посла на рождественском концерте, где он заявил о важности послать знак мира по случаю христианского праздника.

«Можно было бы ещё призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли», — добавила представитель МИД в Telegram-канале.

Захарова напомнила Ламбсдорфу, что ФРГ стала одной из сил, участвующих в конфликте, так как поддержала свержение законной власти на Украине и поставляет стране вооружения. Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия и даже от обмена пленных. И переговоры о мире заблокировал Киев под давлением Великобритании и США.

«Прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Политики в том числе обсудили ситуацию на Украине. Венгерский лидер после этого сообщил, что также общался с Зеленским и предложил рождественское перемирие и провести обмен пленными, но украинский политик отверг предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Орбан российской стороне также предложил идею о перемирии и об обмене военнопленными. Москва в тот же день передала Будапешту список пленных. Россия никогда не отказывалась от переговоров и не раз заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договорённостей 2022 года, подчеркнул представитель Кремля.

При этом Ламбсдорф сам ещё недавно не поддержал начало мирных переговоров России и Украины. В ноябре он заявил, что время для этого ещё не настало. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря опубликовал обращение к российскому лидеру, в котором подчеркнул, что Германия намерена помогать Украине столько, сколько потребуется. По его мнению, поддержка никогда не ослабнет.