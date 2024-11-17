Берлин, 17 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Время для мирных переговоров по Украине пока не настало. Об этом заявил посол Германии в России Александр Ламбсдорф в интервью изданию Ad Hoc News.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф

Журналисты спросили дипломата, считает ли он возможным сохранить линию соприкосновения или выступает за создание демилитаризованной зоны. Ламбсдорф ответил, что не хочет начинать дискуссию об этом.

«Это всё могут быть детали для последующих переговоров <…> Мы, к сожалению, пока ещё не достигли момента, когда это можно обсуждать», — заявил глава диппредставительства 16 ноября.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп обещал после возвращения в Белый дом добиться быстрого урегулирования конфликта на Украине. 6 ноября он после сообщения о победе заявил, что хочет не развязывать войны, а завершать их.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 ноября отметил, что призывы Трампа к миру выгодно отличают его от заявлений действующей администрации США о стремлении нанести стратегическое поражение России. При этом представитель Кремля назвал нового американского лидера труднопредсказуемым политиком и не исключил, что он не будет исполнять обещания.

17 ноября Песков заявил, что Москва не обольщается по поводу политики, которую будет проводить Трамп в отношении России, так как это было бы политической близорукостью. Его шаги во время первого президентства были достаточно разнородными. Российский политик призвал дождаться реальных шагов нового президента после инаугурации.