Киев, 3 декабря, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц, будучи с необъявленным визитом в Киеве, опубликовал в социальной сети X обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

ИА Регнум Олаф Шольц

«Моё послание из Киева Путину: мы в этом надолго», — написал канцлер.

Шольц подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Он также выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.

Объявляя в Киеве о выделении новой помощи Украине, Олаф Шольц заявил, что это стало сигналом Владимиру Путину о том, что Берлин будет и дальше поддерживать киевский режим.

Как сообщало ИА Регнум, визит Шольца в Киев был запланирован задолго до раскола правительства ФРГ. Мероприятие решили провести в период между президентскими выборами в США и приходом новой администрации избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Немецкие СМИ отмечали, что своей поездкой канцлер стремится продемонстрировать, что он по-прежнему руководит правительством и может вести переговоры за рубежом. Его визит в Киев состоялся перед выборами в бундестаг.

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

До этого Зеленский заявил, что Шольц якобы раскрыл ему подробности своего телефонного разговора с Путиным. Сам канцлер ранее признавался, что беседа с президентом России была «неприятной, но необходимой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему.