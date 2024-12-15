Будапешт, 15 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у украинской стороны телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения перемирия Украины с Россией на Рождество, однако получил отказ. Об этом 15 декабря рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэконмических связей Петер Сийярто.

ТАСС

Сийрто напомнил, что 11 декабря Орбан позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения возможности перемирия и большого обмена пленными между Россией и Украиной на Рождество, а после этого решил обратиться с таким же предложением к Зеленскому.

«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины [Андрея Сибигу] и главу офиса президента Украины [Андрея Ермака], попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Глава МИД Венгрии назвал такое решение украинской стороны «абсолютно беспрецедентным» в дипломатии жестом.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 11 декабря рассказал, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Венгерский премьер-министр уточнил, что глава киевского режима не поддержал его инициативу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что, судя по заявлениям Зеленского, Киев отклонил все мирные предложения Орбана. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности их возобновить на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Орбан и Путин 11 декабря в том числе обсудили ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора глава государства указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.