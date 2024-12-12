Москва, 12 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Судя по заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, украинская сторона отклонила все мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru

«Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и неоднократно заявляла, что готова их возобновить на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 11 декабря рассказал, что предложил главе киевского режима установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. По словам главы правительства Венгрии, Зеленский не поддержал его инициативу.

Венгерский премьер 11 декабря позвонил президенту России Владимиру Путину, и в ходе разговора стороны в том числе обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский лидер во время беседы указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения украинского конфликта.

В октябре президент РФ отмечал нежелание Киева вести диалог с Москвой. Тогда Путин в качестве примера рассказал, как Турция предложила новый вариант мирного урегулирования на украинского конфликта, который российская сторона согласилась рассмотреть, однако украинские власти ответили, что не намерены вести никаких переговоров.

Российский лидер 28 ноября в очередной раз заявил о готовности России к переговорам по разрешению кризиса на Украине. Глава государства отметил, что в июне назвал условия для мирного урегулирования. В числе этих условий были отказ Киева от планов вступить в НАТО, вывод войск из воссоединившихся с РФ регионов и признание новых территориальных реалий.