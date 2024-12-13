Вашингтон, 13 декабря, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время совместно с чиновниками уходящей администрации действующего американского лидера Джо Байдена и украинскими официальными лицами обсуждает прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По данным телеканала, команда Трампа ещё не передала Киеву конкретные детали плана урегулирования.

«Трамп действительно серьёзно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (президентства. — Прим. ред.)», — сказал один из анонимных собеседников NBC News.

По данным источников канала, действующий советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан принял участие в беседах со своим потенциальным преемником Майком Уолтцем, политики обменялись информацией.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Помимо этого, 12 декабря Трамп назвал глупым решение главы киевского режима Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России. Американский политик подчеркнул, что это ведёт к серьёзной эскалации. Он выступил против обострения конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.