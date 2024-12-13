NBC: команда Трампа начала переговоры о прекращении конфликта на Украине
Вашингтон, 13 декабря, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время совместно с чиновниками уходящей администрации действующего американского лидера Джо Байдена и украинскими официальными лицами обсуждает прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
По данным телеканала, команда Трампа ещё не передала Киеву конкретные детали плана урегулирования.
«Трамп действительно серьёзно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (президентства. — Прим. ред.)», — сказал один из анонимных собеседников NBC News.
По данным источников канала, действующий советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан принял участие в беседах со своим потенциальным преемником Майком Уолтцем, политики обменялись информацией.
Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».
Помимо этого, 12 декабря Трамп назвал глупым решение главы киевского режима Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России. Американский политик подчеркнул, что это ведёт к серьёзной эскалации. Он выступил против обострения конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.