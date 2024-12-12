Вашингтон, 12 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Самая опасная ситуация на данный момент — это глупое решение главы киевского режима Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России. Об этом 12 декабря заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

ИА Регнум

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена], начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьёзная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — сказал он.

Трамп добавил, что выступает категорически против нанесения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов по России американскими дальнобойными ракетами.

«Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем [этот конфликт] и усугубляем его», — отметил он.

Также Трамп заявил, что намерен использовать помощь киевскому режиму как рычаг давления на Россию при переговорах о завершении конфликта. По его словам, единственный способ это сделать — «не бросать Украину».

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что в НАТО обеспокоены заявлениями России о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории. Отмечалось, что натовские эксперты прекрасно осознают, что скрыть причастность военных стран Запада к ракетным атакам нереально.

11 декабря Минобороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

Минобороны РФ указывало, что к ударам ВСУ ракетами ATACMS причастны США, поставившие это оружие киевскому режиму. В оборонном ведомстве подчёркивали, что все полётные задания вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.

В ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.