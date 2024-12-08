Вашингтон, 8 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Руководство Украины хотело бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить боевые действия. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Henri Szwarc/Global Look Press

У главы киевского режима Владимира Зеленского есть желание пойти на мирное соглашение с Москвой и «остановить безумие» конфликта, отметил республиканец и призвал к немедленному прекращению огня.

«Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча французского президента Эммануэля Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись несколькими репликами о ситуации на Украине. Трамп, как отмечали СМИ, вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость. Итоговых заявлений после встречи не было.

Зеленский после встречи сообщил, что речь шла «ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», лидеры договорились работать дальше, чтобы как можно скорее завершить конфликт. Он отметил «решительный настрой» Трампа и выразил благодарность Макрону за организацию переговоров.

На переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией, сообщила газета The New York Times.

5 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководители киевского режима обсуждают с командой Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре Путин заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области.