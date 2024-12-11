Париж, 11 декабря, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что хочет немедленного прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом 11 декабря сообщило агентство Reuters.

Aurelien Morissard/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце

Отмечается, что беседа Трампа с Макроном и Зеленским проходила без советников в течение 35 минут и в ходе неё они не обсуждали конкретные детали какого-либо варианта мирного урегулирования украинского конфликта.

«Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить [конфликт]», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. Он добавил, что сейчас создаёт концепцию для урегулирования украинского кризиса.

Избранный глава Белого дома 7 декабря призвал перейти к действиям в вопросе разрешения украинского конфликта. Позднее, 8 декабря, Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что военные действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».

В ноябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к ведению диалога, но Киев это официально запретил.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине. Он подчеркнул, то Москве нужно установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент РФ в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившиеся с Россией в 2022 году, заявлял российский лидер. Позже он утончил, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.