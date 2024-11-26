Москва, 26 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Об этом 26 ноября заявил директор Служба внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

«Если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта — по корейскому, по любому другому варианту», — сказал он журналистам по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Нарышкин отметил, что российская сторона является сторонницей установления твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Глава СВР подчеркнул, что, чем быстрее на Западе поймут необходимость принятия предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по мирным переговорам, тем будет лучше для Украины, для Европы и для РФ.

По словам Нарышкины, в западных странах уже перестали думать о возможности нанесения стратегического поражения России.

«В западных столицах начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября конгрессмен Майк Уолц заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнёт работать на разрешением конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года. По его словам, «ключевой частью» процесса переговоров должны стать страны Европы, потому что поскольку «нагрузку» Украины должны нести и американские союзники.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия будущей администрации США пока трудно предсказать. По его словам, в случае, если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала Россией спецоперации, это может стать основой для мирного диалога.

Турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер 25 ноября предположил, что новая администрация США может начать переговоры по урегулированию украинского конфликта до конца года. Эксперт отметил, что Трамп, вероятнее всего, предложит сторонам конфликта зафиксировать текущее состояние сил на линии фронта.