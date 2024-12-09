Вашингтон, 9 декабря, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мира с Россией. С таким утверждением выступил избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

Ukrainian Presidential Press Service

«Он [Зеленский] хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир», — сказал Трамп.

По словам избранного американского президента, он не обсуждал детали этого с главой киевского режима, считающего, что «пришло время» для таких шагов.

Трамп отметил, что потери обеих сторон украинского конфликта не закончатся, пока не будет заключено мирное соглашение, добавив, что он сейчас создаёт концепцию того, как урегулировать кризис на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Трамп заявил, что закончит украинский конфликт, если у него будут возможности для этого. По словам республиканца, после его вступления в должность Украина, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, в которых получает сейчас.

Избранный президент США 7 декабря призвал перейти к действиям в вопросе разрешения конфликта на Украине. Позднее, 8 декабря, Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей». По словам главы киевского режима, если не будет гарантий, то после прекращения огня конфликт может снова начаться в любой момент.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к ведению диалога, но на Украине это официально запрещено.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова 8 декабря заявила, что Трампу в первую очередь стоит призывать к переговорам Киев, а не Москву. Она подчеркнула, что призыв избранного президента США к действиям по урегулированию конфликта на Украине может восприниматься двояко.

Президент России в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевскому режиму нужно признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял российский лидер. Позже он отмечал, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что в Кремле внимательно изучили заявление Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией.