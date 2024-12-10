Вашингтон, 10 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже потребовал, чтобы Украине предоставили приглашение в НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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«Сейчас мы не можем быть в НАТО, но можем получить приглашение вступить в НАТО», — процитировало издание украинского политика в материале, опубликованном 9 декабря.

По данным журналистов, Зеленский в том числе заявил, что намерен позвонить по этому вопросу действующему американскому президенту Джо Байдену. Якобы они уже обсуждали такой вариант.

Зеленский и Трамп прибыли 7 декабря в Париж по приглашению на открытие пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери после его восстановления. Инициатором их встречи был президент Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский 9 декабря заявил, что не видит смысла обсуждать с Трампом вопрос о приглашении Украины в НАТО, так как от него пока ничего не зависит. Украинский политик планирует обсудить это с Байденом, пока тот ещё является президентом.

Также глава киевского режима очередной раз заявил, что закончить украинский конфликт якобы возможно только принуждением России к миру. По его мнению, для этого нужно сделать Украину сильней, укрепив её армию и передав ей западные дальнобойные системы.