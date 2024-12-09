Киев, 9 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с утверждением, что закончить украинский конфликт возможно лишь принуждением России к миру «только силой».

President Of Ukraine/Global Look Press

«Дипломатическое завершение войны, безусловно, сохранит множество жизней, что для нас является приоритетом», — заявил он журналистам 9 декабря по итогам встречи в Киеве с кандидатом в канцлеры ФРГ, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос о возможности заморозки боевых действий.

По утверждению Зеленского, Россию якобы можно заставить это сделать «только силой», а киевский режим якобы будет сильнее любой дипломатии в случае, если получит «сильную армию, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp».

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Зеленский также призывал силой принудить Россию к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Запад должен вынудить российскую сторону согласиться на «справедливый» мир.

Избранный президент США Дональд Трамп 8 декабря заявил, что глава киевского режима якобы хочет прекращения огня и заключения мира с Россией. Он уточнил, что в данный момент создаёт концепцию по урегулированию кризиса на Украине.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к ведению диалога, однако на Украине это официально запрещено.

Путин 9 декабря заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства также добавил, что Россия гордится мужеством сражающихся в зоне спецоперации военных.

В июне глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений по вхождению в НАТО. Также для начала переговоров киевскому режиму нужно признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин. Позже российский лидер указывал на то, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.