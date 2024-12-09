Киев, 9 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается позвонить действующему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить с ним приглашение Украины в НАТО, так как обсуждать этот вопрос с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом «нет смысла». Он заявил об этом 9 декабря журналистам.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит», — сказал он по итогам встречи в Киеве с кандидатом на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцом.

По словам Зеленского, обсуждение этого вопроса с Трампом не имеет смысла, так как до инаугурации на пост президента США от республиканца «ничего не зависит».

Он также заявил о готовности рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении на контролируемой Киевом территории западных военных контингентов, как альтернативы членству Украины в НАТО.

При этом глава киевского режима признал, что Украина сейчас не может вступить в альянс, однако Киев рассчитывает сейчас получить приглашение в НАТО и дальнобойные системы вооружения, включая ракеты ATACMS, Taurus и Storm Shadow.

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