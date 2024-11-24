Вашингтон, 24 ноября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден планировал перед уходом со своего поста публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщило 24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Администрация Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению (Украине. — Прим. ред.) вступить в НАТО, но отказалась от этого плана», — отметили авторы.

По этим данным, таким образом администрация Байдена хотела «укрепить» Украину на фоне избрания президентом США Дональда Трампа. В качестве альтернативного варианта рассматривается разработка соглашения о безопасности с гарантиями киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

После победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. 21 ноября Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что действия администрации Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада во главе с США, беспрецедентна, а нынешние события по масштабу эскалации превосходят даже Карибский кризис. Песков отметил, что безрассудные шаги США усиливают украинский конфликт, и напомнил, что обновление ядерной доктрины России является сигналом Западу.