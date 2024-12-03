Вашингтон, 3 декабря, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не станет поддерживать Украину в вопросе получения членства в НАТО, так как любое действие может быть аннулировано избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Как отметил источник агентства, решение стран Запада пригласить Украину в НАТО может вызвать неудовлетворение Трампа.

«Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано», — говорится в сообщении.

3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.