Киев, 30 ноября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Глав МИД стран — членов НАТО призвал пригласить Украину вступить в военный альянс на министерской встрече в Брюсселе украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину вступить в альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3–4 декабря 2024 года», — указано в письме Сибиги, которое приводит агентство.

По мнению главы МИД Украины, сейчас настал самый подходящий момент для приглашения.

Отмечается, что вхождение в Североатлантический альянс является одним из пунктов так называемого плана победы главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако для реализации такого шага требуется согласие всех 32 стран — участниц НАТО. При этом киевские власти признают, что фактическое вступление в альянс в принципе невозможно до урегулирования конфликта с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джо Байден планировал перед уходом со своего поста публично пригласить Украину в НАТО, но передумал. По данным агентства Bloomberg, таким образом администрация Байдена хотела «укрепить» Украину на фоне избрания президентом США Дональда Трампа. В качестве альтернативного варианта рассматривается разработка соглашения о безопасности с гарантиями киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.