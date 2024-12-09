Вашингтон, 9 декабря, 2024, 04:12 — ИА Регнум. В Вашингтоне поддержат международные усилия по привлечению к ответственности союзников бывшего президента Сирии Башара Асада. С таким заявлением 8 декабря выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы будем внимательно следить за развитием событий и взаимодействовать с нашими партнёрами в регионе. Поддержим международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершённые против сирийского народа, включая применение химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», — заявил глава Госдепа.

Блинкен добавил, что США приняли к сведению заявления лидеров вооружённой сирийской оппозиции, будут оцениваться не только их слова, но и действия.

США призывают стороны уважать права человека, принимать меры предосторожности для защиты населения и соблюдать международное гуманитарное право, заключил госсекретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские войска покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения Сирии. Кроме того, прекратил работу международный аэропорт Дамаска, из тюрьмы «Сейдная» выпустили всех заключённых.

МИД России уточнил, что Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Американский президент Джо Байден 8 декабря заявил, что Башара Асада необходимо привлечь к ответственности.