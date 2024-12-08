Вашингтон, 8 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Бывшего президента Сирии Башара Асада необходимо привлечь к ответственности. С таким заявлением 8 декабря выступил глава Белого дома Джо Байден.

Kremlin.ru Башар Асад

«Асад должен понести ответственность», — потребовал Байден.

Трансляция его речи велась на официальном сайте Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские войска покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения Сирии. Кроме того, прекратил работу международный аэропорт Дамаск, и из тюрьмы «Сейдная» выпустили всех заключённых.

МИД РФ уточнил, что Башар Асад ушёл в отставку и покинул страну, а также дал указание подчинённым мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. РФ обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.