Дамаск, 8 декабря, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Такой информацией поделился телеканал Al Jazeera.

The Agência Brasil Дамаск. Сирия

Официальных заявлений властей нет.

По информации СМИ, вооружённые люди вошли в Дамаск, а правительственные силы уходят из центра сирийской столицы.

По данным телеканала, в здании телевидения Сирии находятся посторонние, представители оппозиции собираются на центральной площади.

Местами слышны взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, Сирия готова прекратить контакты с ливанским движением «Хезболла» и другими поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на помощь США в остановке военных действий с террористами. С соответствующим предложением к избранному американскому президенту Дональду Трампу обратился президент республики Башар Асад, заявило 7 декабря агентство Bloomberg.

7 декабря Дональд Трамп заявил, что боевики продолжают наступление в Сирии и готовятся к свержению президента страны. В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США, Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Трамп.

В этот же день телеканал Al Jazeera оповестил, что сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими, отметил телеканал.

Протестующие против правительства Сирии снесли статую покойного отца Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска.