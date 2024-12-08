Дамаск, 8 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны. С таким заявлением в воскресенье, 8 декабря, выступил премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали.

MOD Russia/Global Look Press

«Этот вопрос не в моей компетенции. Он будет решаться новыми властями на следующем этапе», — сказал премьер-министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее Гази аль-Джалали сообщил, что он и ещё несколько министров правительства Сирии остаются в Дамаске. Местоположение президента страны Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса премьер-министру неизвестно. Также Гази аль-Джалали рассказал, что установил контакт с руководителями захвативших Дамаск боевиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Агентство Reuters ранее предположило, что Башар Асад мог покинуть страну. Ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, агентство информировало, что Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Гази Аль-Джалали в свою очередь заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов Сирии.