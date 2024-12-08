Дамаск, 8 декабря, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дамаска — крупнейшая воздушная гавань Сирии — прекратил работу. Об этом 8 декабря сообщила местная радиостанция Sham FM.

Igor Bubin Международный аэропорт Дамаска

«Работа аэропорта Дамаска полностью прекращена», — заявили на радио.

Отмечается, что всех сотрудников аэродрома эвакуировали.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря минобороны Сирии объявило об укреплении армией своих позиций в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. Сирийская армия продолжает выполнять операции против боевиков в Хомсе, Алеппо и Хаме. Уничтожены сотни террористов, десятки транспортных средств, множество штабов, складов вооружений и боеприпасов, отмечали в сирийском оборонном ведомстве.

Сирийские боевики продолжают наступление, находятся уже на окраинах Дамаска и готовятся к свержению президента Сирии Башара Асада, заявил в этот же день избранный президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в Сирии творится хаос, но страна не является другом США, поэтому вмешиваться в ситуацию не нужно.

Отряды боевиков в Сирии 27 ноября начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов. В наступлении задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.