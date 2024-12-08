Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Израиль хотел бы установить с «новыми силами», приходящими к власти в Сирии, дружеские отношения. Об этом заявил 8 декабря премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время визита на израильско-сирийскую границу.

Global Look Press/ Sean Gallup

Политик отметил, что если установить добрососедские отношения не получится, то Израилю придётся сделать всё необходимое для защиты своих границ.

«Мы продолжаем политику добрососедства, которую проводили, когда открыли здесь полевой госпиталь, оказавший помощь тысячам сирийцев, раненым и пострадавшим в гражданской войне. Сотни сирийских детей родились здесь, в Израиле. Поэтому мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам… Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — сообщил премьер.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.

МИД РФ 8 декабря сообщил, что глава сирийского государства Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.