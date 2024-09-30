Москва, 30 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Правда в украинском конфликте на стороне России, все намеченные цели спецоперации будут достигнуты. Об этом 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Кадр из видео

Глава государства отметил, что сейчас на освобождённых от ВСУ территориях ведётся активное восстановление предприятий, а также строительство домов, больниц, школ и детских садов, и в этой работе принимают участие все регионы РФ.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели [спецоперации] будут достигнуты», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россию необходимо «принудить» к миру. Представитель Кремля уточнил, что без достижения целей спецоперации склонить Москву к разрешению конфликта на Украине невозможно.

Песков 22 сентября отметил, что для России не существует альтернативы победе в спецоперации. Он уточнил, что российской стороне нужно очень серьёзно относиться к одержимости Запада идеей бороться с Россией до последнего украинца и желанием «стратегически победить».

Российские власти неоднократно отмечали готовность к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.