Бухарест, 7 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В ряде городов Румынии сотрудники полиции и прокуратуры проводят масштабные обыски на фоне прошедших президентских выборов. Об этом 7 декабря сообщило агентство Agerpress.

Global Look Press/Zhang Gaiping/XinHua

Уточняется, что девять обысков проводятся в связи с подстрекательством граждан к насилию и ненависти против лиц по причине их национальности, сексуальной ориентации или политических взглядов в контексте избирательного процесса в Румынии. В частности, письма с угрозами получили члены организации Roma for Democracy («Цыгане за демократию»).

В городе Брашове проходят обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, отмывании денег и попытках подкупа избирателей. Среди подозреваемых числится Богдан Пешкир, который предоставлял средства на предвыборную кампанию этого кандидата.

Ещё девять обысков проводятся в Бухаресте и в пяти уездах в связи с панихидой у памятника лидеру легионерского движения Корнелиу Зеля Кодряну в Цынкэбеште, куда пришли 100–150 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед голосованием. 6 декабря суд отменил итоги первого тура выборов главы государства. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Румынии с аннулированием результатов первого тура президентских выборов произошёл госпереворот.

Выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску назвал такое решение варварским актом, который олигархическое государство совершило против демократии.

24 ноября Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Елена Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов. Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны.