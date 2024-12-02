Бухарест, 2 декабря, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Об этом 2 декабря сообщило румынское агентство Agerpres.

Global Look Press

«В понедельник состоялось заседание Конституционного суда, принято решение о признании результатов первого тура выборов», — передаёт телевидение

Отмечается, что второй тур состоится 8 декабря, в нём будут бороться лидеры первого тура — независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, которая получила 19,16% голосов.

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.

29 ноября глава Центризбиркома (ЦИК) Румынии Тони Греблэ сообщил, что первый тур президентских выборов могут провести повторно 15 декабря, если соответствующее решение примет Конституционный суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит спешить с оценкой президентских выборов в Румынии. Он напомнил, что сейчас Бухарест занимает недружественную позицию по отношению к Москве. Позднее представитель Кремля назвал голословными обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в румынские выборы.