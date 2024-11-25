Бухарест, 25 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) после проигрыша в первом туре выборов президента страны. Об этом 25 ноября сообщила румынская газета Adevărul.

BOGDAN CRISTEL/EPA/ТАСС Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

«Чолаку объявил о подаче заявления об отставке от руководства СДП, отметив, что не будет баллотироваться ни на одну должность на предстоящих внутренних выборах», — говорится в сообщении.

Глава правительства Румынии также поздравил прошедших во второй тур кандидатов и заявил, что его партия не будет оспаривать результаты первого тура выборов.

По словам Чолаку, он останется на посту премьер-министра до завершения его полномочий и до окончания выборов президента страны.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, которая получила19,16% голосов. В республике 8 декабря состоится второй тур президентских выборов.

Газета Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.

Позднее в этот же день депутат парламента Молдавии от оппозиционной «Партии социалистов» Богдан Цырдя заявил, что победа на выборах президента США Дональда Трампа серьёзно влияет на укрепление правых политиков в Европе. По его мнению, это может способствовать победе Джорджеску на выборах главы Румынии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября отметил, что ещё рано давать оценки событиям в Румынии, а нынешние власти страны занимают недружественную позицию по отношению к России. Пока рано говорить, победит ли Джорджеску во втором туре и изменится ли в этом случае политика Бухареста, уточнил представитель Кремля.