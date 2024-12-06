Москва, 6 декабря, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В Румынии с аннулированием результатов первого тура президентских выборов произошёл госпереворот. Об этом 6 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Румынии

«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», — написал сенатор в Telegram-канале.

Член Совфеда назвал причиной произошедшего победу в первом туре выборов независимого кандидата Кэлина Джорджеску, которого, по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, нельзя допускать к власти.

По словам Пушкова, после этого всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура. К власти отныне должны приходить пробрюссельские кандидаты, ненавистники христианства, враги России, сторонники множественных вакцинаций, однополых браков и транссексуальных операций. Остальных будут выбраковывать, считает сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед выборами. 6 декабря суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании. Теперь правительство назначит новую дату для голосования.

Второй тур планировали провести 8 декабря, за победу боролись независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони. 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.