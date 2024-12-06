Осло, 6 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал западные страны обеспечить победу Киева в вооружённом противостоянии. Его заявление приводится на сайте МИД Норвегии.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Норвежский министр раскритиковал выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ, прошедшем 5 декабря на Мальте. Он также обвинил Россию в якобы неуважении к суверенитету других стран.

«Заявление Лаврова было похоже на утверждения из параллельной вселенной. Но никого это не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна победить… Многие страны поддерживают Украину в её героической борьбе не только за свою независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем», — заявил министр.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Лавров заявил, что есть большая опасность, что холодная война, которая сейчас наблюдается в мире, перейдёт в горячую фазу. Он также отметил, что США и их союзники выбросили на свалку все договорённости, которые были достигнуты в 1980-х годах в области контроля над вооружениями.

Глава МИД Украины вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова.

Визит на Мальту стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине.

4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу. Она также отметила, что ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность.