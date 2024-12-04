Москва, 4 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 декабря прокомментировала решение Мальты аннулировать ей визу, выданную для участия во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Пресс-служба МИД ранее сообщила, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу перед вылетом российской делегации на остров. В нынешнем состоянии ОБСЕ сложно говорить о какой-либо роли этой организации в условиях глубокого переформатирования мира, отмечалось в заявлении министерства.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность, написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали своё же решение и визу аннулировали, в виде причины указав «независящие от них обстоятельства». Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий?» — отметила Захарова.

Реальным источником проблемы является «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам, подчеркнула официальный представитель МИД. Захарова напомнила, как в 2023 году власти Болгарии пытались запретить ей пролетать над территорией страны в самолёте российской делегации, направлявшейся на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ в Македонии.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре на встрече с председателем ОБСЕ Ианом Борчем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о важности работы организации в интересах всех стран, а не отдельных групп.

В июле Госдума приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Депутаты отметили, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без адекватной реакции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не позволяют высказывать свою позицию.