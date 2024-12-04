Москва, 4 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ перед вылетом российской делегации на остров, сообщили в российском ведомстве.

Александр Кряжев/РИА Новости Мария Захарова

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас. В МИД добавили, что пользу организации могло бы принести её взаимодействие с ШОС, БРИКС или СНГ.

5–6 декабря в Валлетте (Республика Мальта) состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором запланировано участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как передавало ИА Регнум, Лавров в сентябре на встрече с председателем ОБСЕ Ианом Борчем в ходе Генассамблеи ООН заявил о важности работы организации в интересах всех стран, а не отдельных групп. Они также обменялись мнениями о ситуации на этой площадке.

В июле Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Российские парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не позволяют высказывать свою позицию.