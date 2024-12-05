Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Есть большая опасность, что «холодная война», которая сейчас наблюдается в мире, перейдёт в горячую фазу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Михаил Терещенко/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ходе выступления он отметил, что США и их союзники выбросили на свалку все договорённости, которые были достигнуты в 1980-х годах в области контроля над вооружениями, в том числе договоры о противоракетной обороне, ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие.

Для России очевидно, что это было сделано в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После позора в Афганистане альянсу понадобился новый объединяющий враг, пояснил он.

«В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском её перехода в горячую стадию», — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, идеал безопасности для государств, которые объявили себя противостоящими «российской угрозе», заключается в обмотанных колючей проволокой границах и противотанковых рвах. Кроме того, они топчутся в очереди за право принять на своей территории иностранные войска.

Заседание 31-го СМИД ОБСЕ проходит в столице Мальты Валетте. Как сообщало ИА Регнум, Лавров 4 декабря прибыл на Мальту в рамках своей первой зарубежной поездки в ЕС с начала спецоперации на Украине.

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой перед вылетом на СМИД ОБСЕ аннулировали мальтийскую визу. В министерстве отметили, что при нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо роли этой организации в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность, прокомментировала Захарова. По её словам, реальным источником проблемы является «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам.