Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Vadim Ghirda/AP/TASS Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Заседание совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ проходит на Мальте. Визит в это государство стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине.

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На заседании будет рассмотрено нынешнее положение дел в ОБСЕ, которая находится в состоянии кризиса из-за стремления группы западных стран подчинить структуру собственным интересам, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров в своём выступлении заявил об опасности перехода уже идущей «холодной войны» в горячую фазу, а также отметил, что институты ОБСЕ хранят гробовое молчание по вопросу о преступных действиях киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ, комментируя этот факт, отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации, заявила в свою очередь Захарова.