Киев, 5 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не относится пессимистично к потенциальным мирным переговорам с Россией. Заявление было сделано в интервью The Telegraph.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил он.

Ермак находится с визитом в США. Ранее американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что визит Ермака в Вашингтон обусловлен необходимостью обсудить детали мирного урегулирования конфликта с командой избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Ермак прибыл в Вашингтон, где провёл встречу с командой Трампа, на которой присутствовали избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог и потенциальный советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил: команда Трампа сообщила Киеву, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом. Однако киевский режим предупредили о несбыточности планов Зеленского по вступлению в НАТО, добавил депутат.

4 декабря генсек военного блока Марк Рютте заявил, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии. По его словам, Киеву следует продвинуться на поле боя, чтобы занять более сильную позицию на переговорах.

Американское агентство Bloomberg отмечало, что страны НАТО планируют накачать Украину оружием, чтобы усилить позицию Киева на грядущих переговорах с Россией. В материале уточнялось, что НАТО в настоящее время удваивает усилия по доставке большего количества оружия на Украину на фоне продвижения российских сил и ослабевания морального духа на Западе.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Российский лидер также отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. Путин заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил глава государства.